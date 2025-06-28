شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :عقب إطلاق صاروخ من اليمن...انفجار ضخم يهز إسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترضت أنظمة الدفاع الجوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، صاروخاً قادماً من اليمن، فيما تم تفعيل صفارات الإنذار في جنوبي إسرائيل في أعقاب إطلاق الصاروخ.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

وأضاف جيش الاحتلال، في منشور عبر تطبيق “تليغرام” أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق داخل إسرائيل عقب إطلاق الصاروخ.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي انفجار ضخم في جنوب فلسطين المحتلة بعد دوي صفارات الإنذار بعدة مناطق.

ويُرجح أن يكون الدوي ناجماً عن عمليات اعتراض الصاروخ. ولم يصدر حتى الآن بيان عن مليشيا الحوثي يؤكد إطلاق صاروخ صباح اليوم.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل، بزعم أنها لمساندة غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، فيما شن الاحتلال غارات عدة على مناطق حيوية في اليمن، بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.