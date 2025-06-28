شكرا لبحثكم عن خبر القبض على مشهور مبتز في عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أفاد مصدر أمني مسؤول في العاصمة المؤقتة عدن، مساء السبت، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية تورطه في قضية ابتزاز إلكتروني.
وأوضح المصدر في تصريح لـ”صحيفة عدن الغد” أن عملية الضبط جاءت بعد تحريات ومتابعة دقيقة استمرت عدة أيام، كشفت تورط المتهم في إدارة شبكة ابتزاز إلكتروني تستهدف فتيات ومواطنين من داخل وخارج المدينة، مستخدمًا منصاته على مواقع التواصل كواجهة لاستدراج الضحايا.
وأوضح المصدر في تصريح لـ”صحيفة عدن الغد” أن عملية الضبط جاءت بعد تحريات ومتابعة دقيقة استمرت عدة أيام، كشفت تورط المتهم في إدارة شبكة ابتزاز إلكتروني تستهدف فتيات ومواطنين من داخل وخارج المدينة، مستخدمًا منصاته على مواقع التواصل كواجهة لاستدراج الضحايا.
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