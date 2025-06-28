شكرا لقرائتكم خبر عن إثر ماس كهربائي...وفاة مغترب يمني في الرياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الشاب المغترب وائل الحضرمي، أحد أبناء محافظة حجة – مديرية شرس، وذلك إثر تعرضه لماس كهربائي في مقر سكنه بحي الرمال، في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب مصادر مقربة من أسرته، فقد وقع الحادث المؤلم ، أثناء قيامه بأعمال صيانة منزلية، مما أدى إلى وفاته على الفور.

الفقيد يُعد من الشباب المعروفين بحسن الخلق والاجتهاد في العمل، وقد أمضى سنوات من الغربة في سبيل كسب الرزق الشريف وإعالة أسرته في اليمن.

وقد خيّم الحزن والأسى على أوساط الجالية اليمنية في الرياض، التي عبّرت عن بالغ تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد .

