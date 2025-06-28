شكرا لقرائتكم خبر عن قبيلة يمنية تُلزم المتزوجين بالزواج الثاني أو دفع غرامة مالية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتخذت قبيلة الحداء في محافظة ذمار اليمنية قراراً اجتماعياً غير مألوف يلزم الرجال المتزوجين منذ خمس سنوات فأكثر بالزواج من امرأة ثانية أو دفع غرامة مالية.



وبحسب ما أوضحته مصادر محلية فإنه ووفق القاعدة الاجتماعية الجديدة التي وقع عليها وجهاء وأبناء القبيلة الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، يتعين على كل رجل مر على زواجه الأول خمس سنوات أن يتزوج بامرأة ثانية، وفي حال عدم رغبته بذلك، فإن عليه دفع مبلغ غرامة قدرها 100 ألف ريال يمني (ما يعادل نحو 200 دولار أمريكي).



ويهدف القرار القبلي الجديد، إلى الحد من ظاهرة العنوسة المنتشرة في أوساط الفتيات سواء داخل اليمن أو خارجه.



كما يأتي في ظل سياق اجتماعي تقليدي في اليمن، حيث تلعب القبائل دوراً محورياً في تنظيم الحياة الاجتماعية في المناطق الريفية، وتسن قواعد خاصة بها تتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية.



لم تتضح بعد دوافع هذا القرار أو الجهة المستفيدة من الغرامات المالية المفروضة، كما لم تتضح آلية تنفيذه أو مدى الالتزام به من قبل سكان المنطقة.