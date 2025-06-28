شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تخرج باول تصريح حول قصف إسرائيل بصاروخ جديد "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد أهداف إسرائيلية، باستخدام صاروخ باليستي بعيد المدى من طراز "ذو الفقار"، في إطار ما تصفه الجماعة بـ"نصرة الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع، إن "القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفاً حساساً للاحتلال الإسرائيلي في منطقة بئر السبع المحتلة"، مؤكداً أن العملية أصابت هدفها بدقة، على حد تعبيره.

وأشار سريع إلى أن هذه الضربة تأتي ضمن سلسلة عمليات نُفذت خلال الأسبوع الماضي، استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية إسرائيلية في بئر السبع، ويافا، وحيفا، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مؤكدًا أن "كل العمليات حققت أهدافها بنجاح".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أنه تم اعتراضه بنجاح، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي انفجار في منطقة عراد شرق بئر السبع، عقب تفعيل صافرات الإنذار في المدينة ومناطق أخرى جنوب البلاد.

وأكد ناطق الحوثيين أن "العمليات العسكرية ستتواصل حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة"، مشيراً إلى أن جماعته ستواصل دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة في إطار ما وصفه بـ"الواجب الديني والإنساني".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة واستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار ومعالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.