شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : شرطة العاصمة تفاجئ الجميع وتكشف تفاصيل صادمة حول العثور على إمراءة مقـتوله في صنعاء القديمة "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �بطت شرطة العاصمة المدعو " إبراهيم طاهر طاهر شريم" البالغ من العمر 44 عاماً، لارتكابه جريمة قتل المجني عليها " س . ع ، أ " البالغة من العمر 25 عاماً

وذكرت الشرطة أن المتهم استدرج المجني عليها إلى منزله في صنعاء القديمة، ثم قام باغتصابها وقتلها وتقطيع جثتها، ودفن أجزاء الجثة في أكثر من مكان في العاصمة صنعاء، كما قام بأخذ طفلها الذي كان بصحبتها ويبلغ من العمر سنة واحدة ، ووضعه في مدخل إحدى العمارات شمال العاصمة.

وأوضحت الشرطة أنها -وبعد تلقي بلاغ عن اختفاء المجني عليها-، أجرت التحريات اللازمة، إلى أن توصلت إلى المتهم وألقت القبض عليه

وسيحال إلى العدالة فور استكمال الإجراءات القانونية اللازمة..



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