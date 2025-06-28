شكرا لبحثكم عن خبر تدشين المخيم الطبي المجاني الثاني لتصحيح حَوَل العين في المخاء وسط إقبال غير مسبوق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دُشّن صباح اليوم السبت، 28 يونيو 2025م المخيم الطبي المجاني الثاني لجراحة وتصحيح حَوَل العين، في المستشفى السعودي الميداني بمدينة المخاء، برعاية كريمة من العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، وتنظيم دائرة الخدمات الطبية وخلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية.

وشهد المخيم في يومه الأول إقبالاً واسعًا من المواطنين القادمين من مختلف مناطق الساحل الغربي، بالإضافة إلى عدد من الحالات من المحافظات المجاورة، في تأكيد على حجم الحاجة لمثل هذه المبادرات الإنسانية المجانية.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال الدكتور طارق العزاني، رئيس دائرة الخدمات الطبية في المقاومة الوطنية: "تفاجأنا بالأعداد الكبيرة التي وصلت للمخيم منذ ساعات الصباح الأولى، وهو ما يعكس حجم المعاناة وثقة الناس، خصوصا بعد أن لاحظوا نتائج المخيم السابق، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبالهم، حيث تم توفير كافة التجهيزات والكوادر الطبية المؤهلة لخدمة المواطنين على أعلى مستوى".

وخلال اليوم الأول، باشر الفريق الطبي المختص بفحص وتشخيص مئات الحالات وفرزها، حيث تم تحديد الحالات التي تتطلب تدخلًا جراحيًا، فيما جرى معالجة الحالات الأخرى وصرف الأدوية اللازمة لها، ومن المقرر أن تبدأ العمليات الجراحية يوم غد الأحد، بإشراف فريق من الأطباء المتخصصين في طب وجراحة العيون.

وأكد الدكتور صالح حسن زين رئيس الطاقم الطبي في المخيم أنه قد أجرى عديد من المخيمات، ولكن لم يلاحظ إقبال مثل هذا المخيم، وهذا بفضل الله ثم بجهود المقاومة الوطنية التي دعمت، مثل هذه المخيمات الانسانية، مؤكدا جاهزية الطاقم من فنيين ودكاترة ومراجعين وإداريين، لخوض العمل بكل اقتدار.

ويأتي هذا المخيم ضمن سلسلة من المبادرات الطبية والإنسانية التي تنفذها المقاومة الوطنية، بدعم مباشر من العميد طارق صالح، بهدف التخفيف من معاناة الفئات الأشد احتياجًا، ورفع مستوى الرعاية الصحية في المناطق المحررة.

حضر فعالية التدشين عدد من المسؤولين والكوادر الصحية، أبرزهم: د. عبدالرحمن الصبري – مدير مكتب الصحة بمحافظة تعز، و عبدالله الحبيشي – مدير خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية، و د. شوقي المخلافي – مدير مكتب الصحة بمديرية المخاء، و نصر عسكر – مدير مستشفى المخاء العام.