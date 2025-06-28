شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينفجر غاضبًا: "خدعة نووية بـ30 مليار دولار لإيران؟ لم أسمع بها في حياتي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ردّ حاد ومفاجئ، نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل قاطع صحة التقارير التي تحدثت عن نية إدارته السابقة منح إيران حوافز مالية ضخمة تصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة. ووصف ترامب هذه المزاعم بأنها "سخيفة وكاذبة" ولا تمت للواقع بصلة.

وقال ترامب، في منشور على منصته الخاصة "تروث سوشيال"، مساء الجمعة: "من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن الرئيس ترامب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية؟ لم أسمع بهذه الفكرة السخيفة من قبل". وأضاف: "هذه مجرد خدعة جديدة من إعلام الفبركة".

وكانت شبكتا CNN وNBC News قد أفادتا خلال اليومين الماضيين بأن إدارة ترامب ناقشت، في مراحل معينة، إمكانية تقديم حوافز اقتصادية كبيرة لطهران مقابل وقف تخصيب اليورانيوم.

إلا أن نفي ترامب الحاد أعاد تسليط الضوء على تعقيد العلاقة بين واشنطن وطهران، وتحديدًا في ما يخص ملفها النووي المثير للجدل.