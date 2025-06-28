شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : صرف المعاشات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن اليوم عن صرف معاشات شهر يوليو 2025 للمتقاعدين المدنيين (الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات) في محافظة أبين

هذا وتتم عملية الصرف عبر شبكة شمول باي التابعة لبنك الشمول



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