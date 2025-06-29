شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب...احذر من استخدام الهاتف في الحمام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتاد كثير من الناس على تصفح هواتفهم المحمولة أثناء الجلوس على المرحاض، دون أن يدركوا أن هذه العادة قد تعرضهم لمشاكل صحية خطيرة، من أبرزها البواسير والشرخ الشرجي، وفقًا لما أورده موقع The Health Site.

???? كيف يحدث ذلك؟

استخدام الهاتف في المرحاض يؤدي إلى إطالة فترة الجلوس، ما يزيد الضغط على أوردة المستقيم. ومع طول الجلوس، يتجمع الدم في الأوردة الشرجية، ما يجعلها عرضة للالتهاب والتورم، وقد يؤدي ذلك إلى تدلي أنسجة البواسير وحدوث شرخ شرجي قد يسبب النزيف.

???? مضاعفات محتملة:

تورم الأوردة في المستقيم أو حول فتحة الشرج.

ظهور التهابات أو شرخ شرجي مؤلم.

ضعف جدران الأوردة مع الوقت.

صعوبة حركة الأمعاء.

???? أعراض البواسير:

ألم أو انزعاج عند التبرز.

حكة أو تهيج في منطقة الشرج.

نزيف دموي أثناء التبرز.

ظهور تورم أو كتل حول فتحة الشرج.