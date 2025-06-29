شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية مأساوية لمغترب يمني أُدين بقتل زبون في أمريكا "السجن لعقود" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة في ولاية ميشيغن الأمريكية، الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة تتراوح بين 20 و50 عامًا على مهاجر يمني يُدعى معاذ. أ، بعد إدانته بقتل زبون إثر خلاف وقع بينهما على عبوة "بيف جيركي" داخل محطة وقود في مدينة ديترويت.

وبحسب ما نشرته صفحة Yemenis of America المعنية بشؤون الجالية اليمنية والعربية في الولايات المتحدة، فإن هيئة المحلفين أدانت معاذ بتهمة القتل من الدرجة الثانية، بعد أن أطلق النار من خلف نافذة المتجر على رجل يُدعى أنتوني ماكناري، فأصابه في رأسه وأرداه قتيلًا.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى عام 2023، عندما دخل ماكناري محطة "إكسون موبيل" الواقعة في شارع فيرنور بمدينة ديترويت، ووضع عبوة من شرائح اللحم البقري المجففة (بيف جيركي) في جيبه. تدخل الموظف معاذ فورًا، واستعاد العبوة وأعادها إلى الرف.

وبحسب تقرير الشرطة، حاول ماكناري لاحقًا دفع ثمن السلعة، إلا أن الموظف رفض التعامل معه، وطلب منه مغادرة المكان. ووفقًا لما أظهرته كاميرات المراقبة، فقد أغلق الموظف باب المحطة يدويًا لمنع الضحية من العودة، ثم أطلق عليه النار من خلف زجاج المتجر مستخدمًا مسدسًا.

الحكم الذي صدر عن المحكمة اعتبر الواقعة جريمة قتل من الدرجة الثانية، وهو ما يعني أن الفعل لم يكن مخططًا له مسبقًا، لكنه اتسم بالعنف المفرط وسوء التقدير في الموقف.

صفحة Yemenis of America وجهت تحذيرًا شديد اللهجة إلى أبناء الجالية العربية واليمنية في الولايات المتحدة، خاصة العاملين في المتاجر ومحطات الوقود، من مغبة اللجوء إلى استخدام السلاح تحت أي ظرف. وأكدت أن مثل هذه الأفعال، حتى لو جاءت كرد فعل على استفزاز أو تهديد محتمل، قد تفضي إلى اتهامات جنائية جسيمة وأحكام قاسية بالسجن لعقود طويلة.