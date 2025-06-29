شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتفاع السكري أثناء الصباح.. تعرف عليها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع مستويات السكر في الدم عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، مما قد يسبب لهم القلق ويجعلهم يظنون أن هناك مشكلة صحية خطيرة تستدعي التدخل الفوري. وفيما يلي يستعرض موقع WebMD أبرز الأسباب المحتملة لهذه الظاهرة:
✅ 1️⃣ ظاهرة الفجر
تُعد من أكثر الأسباب شيوعًا لارتفاع سكر الدم في الصباح، خاصةً لدى مرضى السكري. تحدث هذه الظاهرة بين الساعة 4 و8 صباحًا بسبب إفراز بعض الهرمونات التي تقلل حساسية الجسم للأنسولين، في محاولة لتحفيز الجسم على الاستيقاظ وتوفير الطاقة اللازمة لبدء اليوم.
✅ 2️⃣ السكر الارتدادي (ظاهرة سوموجي)
يحدث عندما ينخفض سكر الدم بشكل كبير أثناء النوم، فيرد الجسم بإفراز هرمونات مضادة للأنسولين لرفع مستواه بسرعة، فيؤدي ذلك إلى ارتفاعه صباحًا. الفرق بين هذه الظاهرة وظاهرة الفجر أن السكر الارتدادي يبدأ بانخفاض ثم ارتفاع، بينما ظاهرة الفجر تتمثل في استمرار الارتفاع.
✅ 3️⃣ إهمال أدوية السكري أو نقص الجرعة
نسيان تناول جرعة الدواء قبل النوم أو تقليلها قد يؤدي إلى نقص الأنسولين في الدم، ما يتسبب بارتفاع السكر في الصباح.
✅ 4️⃣ تناول وجبة عشاء غير مناسبة
تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات أو الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي قبل النوم قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر صباحًا. من الأفضل الالتزام بوجبات عشاء خفيفة ومتوازنة.
✅ 5️⃣ اضطرابات النوم
قلة النوم أو النوم غير المنتظم قد يؤثران على حساسية الجسم للأنسولين ويغيّران مستويات بعض الهرمونات، مما يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم في الصباح. لذلك ينصح الأطباء بعلاج مشاكل النوم واستشارة مختص عند الضرورة.
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