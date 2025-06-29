شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة...قرار حوثي جديد يغيّر وجه الأماكن العامة بصنعاء و يمنع ركناً من أركان يوميات اليمنيين "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت ميليشيا الحوثي قرارًا جديدًا يقضي بمنع تعاطي "القات" في الأماكن العامة والشوارع الرئيسية في مناطق سيطرتها، ضمن حملة قالت الجماعة إنها تهدف إلى "تنظيم المظهر العام"، في حين اعتبره مواطنون تضييقًا إضافيًا على الحريات.

وحصل "المشهد اليمني" على نسخة من الوثيقة الصادرة عن سلطات الحوثيين المحلية، والتي تنص على منع الجلوس لتعاطي القات في الشوارع والأماكن العامة، وخصوصًا على الأرصفة وجوانب الطرق في ساعات ما بعد الظهر وحتى المساء، فيما يعرف محليًا بـ"جلسات التخزين".

وتضمنت الوثيقة توجيهًا إلى الأجهزة الأمنية والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، دون توضيح طبيعة العقوبات أو الجهات المنفذة.

ويأتي القرار وسط حالة من الاستياء الشعبي، حيث اعتبره البعض محاولة جديدة لفرض قيود على المظاهر الاجتماعية، في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة الحوثيين من أزمات اقتصادية خانقة وتضييق واسع على الحريات العامة.

يُشار إلى أن عادة تعاطي القات تُعد من أبرز العادات اليومية لدى اليمنيين، وخصوصًا في المناطق الحضرية، حيث تشهد الأرصفة والحدائق العامة تجمعات كبيرة في فترة ما بعد الظهر.