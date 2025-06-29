شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن إلغاء قرابة 400 رحلة جوية.. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر مسؤولة داخل شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية أن قرابة 400 رحلة ألغيت في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي بمدينة أتلانتا بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وأكدت الشركة في بيان لها : "ألغيت قرابة 400 رحلة من وإلى مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي بأتلانتا بسبب الأحوال الجوية القاسية وسقوط البرد ليلا"، وأوضح متحدث باسم المطار أنه تم تعليق العمليات بالمطار مساء 27 يونيو لأسباب تتعلق بالسلامة.

وأوضحت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية أنها تقوم بفحص طائراتها للتحقق من عدم وجود أي أضرار محتملة بسبب البرد. وأشارت القناة إلى توقعات بمزيد من التأخيرات والإلغاءات للرحلات الجوية.

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعلن إلغاء قرابة 400 رحلة جوية.. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.