شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعتقلون شابات في صنعاء منتصف ليلة الثلاثاء الماضي بتهمة تهريب فتاة تحمل الجنسية الأمريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - داهمت عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثيين، منازل في محافظة صنعاء في ساعة متأخرة من الليل " ما يقارب الساعة 12 منتصف يومي الثلاثاء والاربعاء ، وأعتقلت عدد من الشابات واقتادتهن إلى أحد اقسام شرطة، دون أي أوامر صادرة عن النيابة العامة ،ودون الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة في مثل هذه الحالات، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع النساء حسب ما رواه المحامي وضاح قطيش .

واستهجن المحامي وضاح قطيش طريقة اقتياد الفتيات من منازلهنّ دون أوامر قهرية من النيابة المختصة، ودون وجود شرطةٍ نسائيةٍ وإيداعهنّ في سجنٍ ليس فيه حجزٌ للنساء ولا يوجد فيه كادر شرطة نسائي.

قطيش ذكر أن الشابات وجهت لهن اتهامات بمساعدة صديقتهن، البالغة من العمر 35 عاماً وتحمل الجنسية الأمريكية، على الفرار من صنعاء إلى عدن، ومنها إلى جيبوتي، حيث حصلت على جواز سفر طارئ من السفارة الأمريكية، لتسافر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

وكشف قطيش أن محاضر جمع الاستدلال والاستجواب والتصفح ،قام بها مأمورو الضبط القضائي (الذكور) مع الفتيات، من بعد الساعة الثانية عشر منتصف الليل حتى الفجر، دون الإبلاغ أو الإحالة للنيابة المناوبة أو الإفراج عنهنّ بضمانٍ حضوري.

وخضعت الشابات للاستجواب حتى ساعات الفجر الأولى في ظروف وصفها بـ«المهينة وغير القانونية»، قبل أن يتم نقلهن صباحاً إلى مقر النيابة وهن في حالة إنهاك شديد، ليواجهن جلسة تحقيق جديدة بحضور خصومهن الذين – بحسب قطيش – تولّوا توجيه الأسئلة بأنفسهم وأملوا الإجابات، وسط صمت المحقق الذي أصدر لاحقاً قراراً بحبسهن احتياطياً في السجن المركزي بصنعاء.

وأتهم المحامي قطيش من يديرون التحقيق خصوم للشابات و أنهم يُدونون وفق ما يقوله أشخاص حضروا الجلسة،