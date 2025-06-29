الرئيس الزُبيدي يلتقي القائم بأعمال السفير الأمريكي ويؤكد أهمية دعم جهود السلام والاستقرار الاقتصادي في بلادنا

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يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض، القائمَ بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، السيد جوناثان بيتشيا.

واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في البلاد، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الخطيرة على الوضع الإنساني، والحاجة الماسّة إلى موقف إقليمي ودولي داعم لمساعي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين، ودعم المشاريع التنموية، وتعزيز قدرات المؤسسات المالية والخدمية.

وفي هذا السياق، شدد الرئيس الزُبيدي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في تفعيل مؤسسات الدولة وتطبيع الأوضاع الخدمية والمعيشية، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في المناطق المحررة يُمثّل عامل استقرار مهم على طريق استعادة الأمن والسلام في البلاد.

وتطرّق اللقاء إلى التطورات العسكرية على الأرض، وفي مقدمتها عمليات التحشيد المستمرة التي تقوم بها مليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال، وتصعيدها العسكري في مناطق التماس، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وما تمارسه من قتل واعتقال وتعذيب بحق الأبرياء العُزّل، مما يُهدد فرص السلام ويفاقم المعاناة الإنسانية.

وأكد الرئيس الزُبيدي، في هذا السياق، أن السلام والاستقرار في بلادنا لن يتحققا دون القضاء على التهديد الحوثي، وإيجاد حلول عادلة لقضايا الصراع المحورية، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب، ودعم البلاد لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي أنتجتها الحرب الحوثية.

من جانبه، جدد القائم بأعمال السفير الأمريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي، وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار إلى بلادنا والمنطقة، مؤكداً أن واشنطن تتابع عن كثب التطورات الميدانية، وتعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإنهاء المعاناة الإنسانية وبناء سلام عادل ومستدام في بلادنا.

حضر اللقاء محمد الغيثي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، والدكتور ناصر الخبجي، رئيس الهيئة السياسية المساعدة في المجلس الانتقالي، رئيس وحدة شؤون المفاوضات، وعماد محمد، مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة، وصالح القعيطي، مستشار الرئيس.