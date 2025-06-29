شكرا لقرائتكم خبر عن "تطورات جديدة في جريمة حي الفليحي: الجاني قيادي حوثي مقرب من صهر عبدالملك الحوثي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزّت العاصمة اليمنية صنعاء، خلال الأيام الماضية، جريمة مروعة بعد العثور على جثة امرأة مقطعة إلى أشلاء وموضوعة داخل أكياس بلاستيكية في أحد أزقة حي الفليحي بصنعاء القديمة، في مشهد أثار صدمة عارمة وغضباً واسعاً في الشارع اليمني.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجاني هو أحد العناصر النافذين في ميليشيا الحوثي، ويدعى إبراهيم شريم، وهو من أوائل المنضمين للجماعة منذ اندلاع الحروب في محافظة صعدة، ويشغل حالياً موقعاً حساساً ضمن الدائرة المقربة من القيادي الحوثي خالد المداني، صهر زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

وتؤكد المصادر أن شريم يتمتع بحماية مباشرة من قيادات عليا في الجماعة، وهو ما يفسر حالة التكتّم الإعلامي والتضليل المتعمد من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء، التي تحاول إخفاء ملابسات الجريمة والتستر على هوية المتهم، وسط تجاهل تام للغضب الشعبي المتصاعد.

وبحسب روايات السكان، فقد عُثر على الجثة يوم الخميس الماضي، بعد نحو أسبوعين من اختفاء الضحية في ظروف غامضة، ما فجر موجة سخط في أوساط المواطنين الذين يعانون من تفشي الجريمة وانتشار العصابات المسلحة المرتبطة بالحوثيين، في ظل غياب القانون وتلاشي الأجهزة الأمنية.

وتعكس هذه الجريمة الوحشية الواقع الأمني المتدهور في العاصمة، حيث تتصاعد معدلات القتل والعنف والانفلات الأمني، ما يضاعف من معاناة السكان ويفاقم من الشعور بالعجز وفقدان الثقة في أي مظهر من مظاهر الدولة أو العدالة.