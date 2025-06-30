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يزيد بن سلمان - شبوة - توقيع اتفاقيات تعاون لتنفيذ برامج تدريبية للشباب في حضرموت بتمويل من صندوق تنمية المهارات

المكلا - خاص

جرى،بمدينة المكلا - محافظة حضرموت، مراسيم توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة بين الإدارة العامة لصندوق تنمية المهارات - عدن، وفرع الصندوق في حضرموت، وعدد من الجهات التدريبية والمؤسسات التعليمية، وذلك لتنفيذ برامج تدريبية تخصصية تستهدف الشباب في عدد من مديريات المحافظة.

ووقّع الاتفاقيات ، مديرة فرع الصندوق بحضرموت الأستاذة ريهام بن همام، مع كل من مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت، ومركز تدريب الطلاب بجامعة حضرموت، ونقابة المهندسين اليمنيين فرع حضرموت، وكلية المجتمع بسيئون.

وجرت مراسم التوقيع بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضرموت الأستاذ صالح عبود العمقي، وبرعاية محافظ المحافظة الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وبمشاركة وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب الأستاذ فهمي باضاوي.

ويستهدف البرنامج التدريبي الممول من فرع صندوق تنمية المهارات بمحافظة حضرموت، بإشراف الإدارة العامة للصندوق - المركز الرئيسي عدن ، تدريب 300 شاب وشابة من الخريجين والباحثين عن عمل من مديريات المكلا، الشحر، الديس الشرقية، الغيل، وسيئون، وذلك في مجالات مهنية وتقنية وهندسية وإعلامية.

وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار توجهات قيادة السلطة المحلية لدعم الشباب وتمكينهم مهنياً واقتصادياً، مثمناً جهود صندوق تنمية المهارات والجهات الشريكة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، ومشدداً على أهمية استدامة مثل هذه المبادرات النوعية.

وأشار إلى أهمية البرامج التدريبية في ردم الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وخلق فرص حقيقية تسهم في الحد من البطالة وتنمية القدرات الشبابية.

من جانبه، أوضح المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات - الاداره العامه بعدن ،المهندس كتبي عمر كتبي أن البرنامج يركز على الجانب التطبيقي بنسبة 80%، من خلال تنفيذ تدريبات عملية وزيارات ميدانية إلى الورش الفنية ومواقع العمل، بما يسهم في تعزيز المهارات العملية للمشاركين.

وأضاف أنه سيتم منح المشاركين في ختام البرنامج شهادات تدريب معتمدة تعزز من فرصهم في الالتحاق بسوق العمل في القطاعين العام والخاص، والمساهمة في توفير كوادر بشرية مؤهلة تدعم جهود التنمية المحلية.

وفي ختام مراسم التوقيع، عبّر المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات - عدن المهندس كتبي عمر كتبي، عن شكره وتقديره، باسمه وباسم مجلس إدارة الصندوق ممثلاً برئيس المجلس الأستاذ عصام قاسم، لقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، على ما تبذله من جهود ودعم مستمر لإنجاح البرامج التدريبية الموجهة لفئة الشباب، وتعاونها الفاعل في تسهيل مهام الصندوق وتذليل الصعوبات أمام تنفيذ برامجه في المحافظة.

حضر مراسيم التوقيع كلا من : الأستاذة فطوم محمد الأهدل، أمين سر المجلس - مدير إدارة التحصيل والإيراد، والأستاذ نبيل محمد جوهر مدير عام الشؤون المالية، والأستاذ نجيب محمد الشلالي مستشار الصندوق - مدير إدارة الحسابات، والأستاذة نرجس محمد ص

الح رئيس قسم الإيرادات.