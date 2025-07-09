شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ان رفضوا دية مليون دولار الكشف عن موعد إعدام الممرضة الهندية نيميشا بريا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف صامويل جيروم، وكيل والدة الممرضة الهندية نيميشا بريا والناشط في مجال حقوق الإنسان، عن تلقيه إخطارًا من سلطات جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء بتحديد موعد تنفيذ حكم الإعدام بحق بريا يوم 16 يوليو الجاري.

وقال جيروم، في تصريح لموقع أونمانوراما الهندي، إن مدير السجن الذي تحتجز فيه نيميشا أبلغه بموعد الإعدام، مؤكدًا أن وزارة الخارجية الهندية أُخطرت أيضًا بالتاريخ المحدد، بينما لم تتلقَ عائلة بريا أي رد من أسرة المواطن اليمني المقتول بشأن طلب العفو أو قبول الدية.

وأشار إلى أن مفاوضات ما زالت جارية مع عائلة الضحية، وأنهم عرضوا دية مالية تُقدر بمليون دولار، بمساعدة أحد الرعاة، على أمل الوصول إلى تسوية إنسانية توقف تنفيذ الحكم.

نيميشا بريا، البالغة من العمر 37 عامًا والمقيمة سابقًا في اليمن كممرضة، كانت قد أُدينت عام 2020 بقتل شريكها التجاري اليمني طلال عبده مهدي عام 2017، في قضية أثارت جدلًا واسعًا. وتقول أسرتها إن نيميشا تعرضت للإساءة والاعتداء من قبل مهدي لسنوات، مما دفعهم لإطلاق حملة دولية تطالب بالعفو عنها.

وزارة الخارجية الهندية أكدت أنها تقدم كل الدعم الممكن في القضية، لكنها أوضحت أن أي تسوية تعتمد على موقف عائلة الضحية، وذلك ضمن إطار النظام القانوني المعمول به في اليمن.

حتى الآن، لم تُصدر السفارة اليمنية في نيودلهي أو الخارجية الهندية أي تعليق رسمي على موعد الإعدام أو تطورات المفاوضات.