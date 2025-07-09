شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انتحار وزير النقل "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر في لجنة التحقيق الروسية عن إقدام وزير النقل الروسي الروسي رومان ستاروفويت على الانتحار في أعقاب قرار عزله من منصبه في وقت سابق اليوم بمرسوم رئاسي.

وقالت لجنة التحقيق: "تعمل أجهزة التحقيق في مقاطعة موسكو على تحديد ظروف وأسباب الوفاة، والسيناريو الرئيسي يشير إلى أنها ناجمة عن الانتحار".

وكشفت مصادر لـRT بأن ستاروفويت كان سيتم اعتقاله مساء اليوم بتهم فساد مالي واختلاس.

وتم العثور على جثة ستاروفويت مصابة بطلق ناري في سيارته الشخصية في منطقة أودينتسوفو بمقاطعة موسكو، والعثور في مكان الحادث على مسدس شخصي تسلّمه من وزارة الداخلية في 2023 تكريما لجهوده أمام الدولة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر الرئيس فلاديمير بوتين قرارا بإعفاء رومان ستاروفويت من منصبه الذي شغله منذ مايو الماضي.

وبناء على القرار الرئاسي تم تعيين نائبه أندريه نيكيتين قائما بأعمال وزير النقل.

المصدر: RT