شكرا لقرائتكم خبر عن رجل كاد أن يفقد حياته بسبب العادة السرية- ما القصة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كاد رجل ياباني يبلغ من العمر 51 عامًا أن يفقد حياته إثر تعرضه لسكتة دماغية نادرة خلال ممارسته العادة السرية، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها كلية الدراسات العليا للعلوم الطبية بجامعة ناغويا سيتي في اليابان.

وذكرت الدراسة أن الرجل شعر بصداع حاد استمر لمدة دقيقة فور وصوله للنشوة الجنسية، تلاه نوبة شديدة من القيء، ما اضطره للتوجه إلى المستشفى. وبعد إجراء الفحوصات والتصوير المقطعي المحوسب، اكتشف الأطباء إصابته بنزيف حاد تحت العنكبوتية في الجهة اليسرى من الدماغ، حسبما نقل موقع NR TIMES.

وأوضح الباحثون أن ممارسة العادة السرية قد تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، إضافةً إلى ارتفاع مستويات مادة النورأدرينالين في البلازما، ما قد يسبب تمزق الأوعية الدموية في الدماغ ويؤدي إلى سكتة دماغية نزفية.

وأفادت الدراسة بأن الأطباء أنقذوا حياة المريض من خلال علاجه باستخدام الدعامات واللفائف الوعائية، وهي تقنيات طبية تُستخدم لتعزيز الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، إذ رُصدت حالتان مشابهتان في الأدبيات الطبية لسكتات دماغية مرتبطة بممارسة العادة السرية.

وبعد 14 يومًا من تلقي العلاج، تماثل المريض للشفاء وسمح له الأطباء بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية.