شكرا لقرائتكم خبر عن العادة السرية تسبب العقم؟ "دراسة صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتقد البعض أن الإفراط في ممارسة العادة السرية قد يؤثر سلبًا على خصوبة النساء وقدرتهن على الحمل، لكن هذا الاعتقاد لا يستند إلى دليل علمي، وفقًا لما أوضحه موقع Healthline.

وبحسب ما نقله موقع الكونسلتو، لا توجد أي دراسات موثوقة تثبت أن الاستمناء يضعف خصوبة المرأة أو يؤدي إلى العقم، بل على العكس، تشير بعض الأبحاث إلى أن العادة السرية قد تقدم بعض الفوائد الصحية.

وتوضح الدراسات أن النشوة الجنسية الناتجة عن الاستمناء لا تؤثر على عملية الإباضة، وبالتالي فهي لا تعيق فرص الحمل. كما أن العادة السرية لا تؤثر على انتظام الدورة الشهرية، ولا تسبب أي أضرار إذا مارستها المرأة خلال فترة الحيض، بل قد تساعد في:

تخفيف تقلصات الدورة الشهرية من خلال تحفيز إفراز هرمون الإندروفين المسكن للألم.

تحسين الحالة المزاجية عبر زيادة إفراز هرموني الدوبامين و«الأوكسيتوسين» المعروف بهرمون الحب.

لكن ينصح الأطباء النساء الحوامل بتجنب ممارسة العادة السرية أو أي نشاط جنسي آخر في بعض الحالات الخاصة مثل:

وجود تاريخ مع الولادة المبكرة أو علامات المخاض المبكر.

الإصابة بالمشيمة المنزاحة أو قصور عنق الرحم.

حدوث نزيف مهبلي أثناء الحمل.