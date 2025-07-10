شكرا لقرائتكم خبر عن أمن عمران يتستر على إمرأة فضت بكارة طفلة قاصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية، عن رفض إدارة أمن مدينة عمران مركز المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، والواقعة شمالي العاصمة صنعاء، استدعاء وضبط متهمة بفض بكارة طفلة قاصر باصبعها.

وافادت المصادر أن خال الطفلة تقدم أمس الاول بشكوى إلى ادارة أمن مدينة عمران، أفاد خلالها بتعرض شقيقتة للضرب المبرح من قبل شقيقات زوجها، بالإضافة إلى تعرض ابنة شقيقتة البالغة من العمر اربع سنوات لفض البكارة بواسطة الاصبع من قبل شقيقة الزوج، وهو ما اكده التقرير الطبي الصادر من مستشفى عمران.

وذكر خال الطفلة أن "شقيقة الزوج من ذوي السوابق وتعاني من شذوذ جنسي".

واوضحت المصادر أن مدير الأمن اكنفى باحتجاز شقيق المرأة الجانية وخال الطفلة المجني عليها في سجن الإدارة في الوقت الذي لم يقم باستدعاء الجانية والتحقيق معها بشأن التهمة المنسوية إليها.

وناشد خال الطفلة، المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ووسائل الاعلام، الوقوف إلى جانبهم والانتصار للطفلة بأخذ حقها من الجانية ومحاسبة الأجهزة الأمنية الخاضعة للحوثيين، نتيجة تسترها على الجريمة.

وقبلت الجريمة بادانات مجتمعية وقبلية واسعة في عمران، واعتبروها ظاهرة مسيئة لم تكن معروفة في المجتمع اليمني قبل انقلاب مليشيا الحوثي على النظام في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وأشات إلى أن هذه الظاهرة التي تحضر بحماية قيادات نافذة في أوساط مليشيا الحوثي، تتنامى بفعل إغراق الجماعة المجتمع اليمني بالمخدرات والحشيش، وتشكل في الوقت نفسه هذه الجماعة طوقاً على مرتكبي الجرائم والمنحرفين من الجنسين.