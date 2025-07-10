شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على انتهاكات مليشيا الحوثي...العشرات من أبناء قيفة يتوافدون إلى ميدان السبعين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ العشرات من أبناء قبيلة قيفة، مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) اعتصامًا مفتوحًا في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء، للمطالبة بإطلاق سراح العشرات من أبناء قرية حمة صرار المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية منذ نحو عام.

وطالب المعتصمون، بإطلاق سراح جميع المختطفين من أبناء قرية حمة صرار، وإلزام مليشيا الحوثي بتنفيذ تعهداتها السابقة ورفع يدها عن القرية، ووقف الانتهاكات بحق أبناء القبيلة.

وهدد المعتصمون باتخاذ خطوات تصعيدية في حال تجاهل سلطات الأمر الواقع لمطالبهم المشروعة، وأكدوا أن اعتصامهم في صنعاء لن يتوقف ما لم تتحقق مطالبهم.

وكانت المليشيا الحوثية اقتادت العشرات من أبناء قرية "حمة صرار" إلى أماكن مجهولة في عملية غدر مطلع أغسطس 2024. كما فرضت المليشيا حصارًا عسكريًا مشددًا على القرية واستقدمت تعزيزات ضخمة بعد اشتباكات اندلعت على خلفية قتل عناصرها لاثنين من أبناء القرية.