شكرا لقرائتكم خبر عن بظهور جديد من الإمارات.. الزبيدي يعلن موقفه من اعتقال الزايدي في المهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، محافظ محافظة المهرة الشيخ محمد علي ياسر، في لقاء خُصص لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة، وجهود السلطة المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.

وأثنى الزبيدي خلال اللقاء على الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة المحلية بمحافظة المهرة في ترسيخ دعائم الأمن والحفاظ على السكينة العامة، وقيادة مسار التنمية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن تلك الجهود محل تقدير واهتمام القيادة.

وعبّر عن دعمه الكامل ومساندته للسلطات المحلية بمحافظة المهرة، وللقوات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، ممثلة بمحور الغيظة، مشيدًا بأدوارها في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

كما جدّد الزبيدي موقفه الداعم لأبناء محافظة المهرة وتمكينهم من إدارة شؤون محافظتهم بأنفسهم، في مختلف المجالات السياسية، والأمنية، والخدمية، بما يعزز من حضورهم ودورهم الوطني الفاعل.

من جانبه، عبّر محافظ المهرة الشيخ محمد علي ياسر عن شكره وتقديره الكبيرين لمواقف الزبيدي الداعمة لأبناء المهرة، ووقوفه إلى جانب السلطة المحلية في مساعيها لتثبيت الاستقرار وتعزيز التنمية في المحافظة،.

