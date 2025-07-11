شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:قناة "كان" العبرية..تكشف موعد عملية جوية كبيرة إسرائيلية بمشاركة دول غربية على صنعاء(تعرف عليه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم، عن استعدادات إسرائيلية لشن عملية جوية عسكرية تستهدف مواقع في اليمن، فور عودة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وبحسب القناة، فإن العملية المرتقبة قد تستمر لعدة أيام، وسط ترجيحات بانضمام دول غربية إلى التحرك العسكري، ما يشير إلى احتمال توسيع نطاق المواجهة في المنطقة.



ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الاتهامات بضلوع جماعات في اليمن في تهديد الملاحة والأمن في البحر الأحمر، وسط ترقب دولي لأي تحرك عسكري قد يعمق الأزمة الإنسانية ويهدد استقرار المنطقة.

