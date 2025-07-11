شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بـ"الفيديو"بث مباشر للجريمة ...عم يقتل ابن أخيه بسبب فناء منزل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة مأساوية هزّت الشارع اليمني، تداول ناشطون مقطع فيديو صادم يوثّق لحظة إقدام رجل على قتل ابن أخيه، إثر خلاف أسري على فناء المنزل في قرية الحويدين، التابعة لمديرية صهبان في محافظة إب، وسط حالة انهيار من أقارب الضحية.

الفيديو، الذي صوّرته إحدى قريبات المجني عليه، أظهر لحظة إطلاق النار مباشرة باتجاه الشاب الضحية، وسط صراخ وبكاء هستيري من المصورة، التي عبّرت عن حجم الظلم والانهيار النفسي الذي رافق الواقعة.

وأفادت مصادر محلية أن الضحية والقاتل ينتميان إلى عائلة واحدة تُعرف بـ”بيت صوفه”، وأن الخلاف بين الطرفين تصاعد منذ أشهر على ملكية أجزاء من فناء المنزل المشترك، ليصل إلى ذروته بإقدام العم على ارتكاب الجريمة أمام شهود.

وأرجعت المصادر السبب الجوهري لتفاقم الخلاف إلى غياب أجهزة الدولة القضائية والأمنية، وتعطل البت في القضايا الأسرية والنزاعات العقارية، التي باتت تنتشر في المناطق الريفية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وأشارت إلى أن الفساد القضائي والتجاهل الأمني ساهم في تحويل خلافات بسيطة إلى مآسٍ عائلية دموية، وسط غياب أي تدخلات رادعة أو حلول قانونية عادلة.

ولاقت الجريمة ردود فعل غاضبة من نشطاء وحقوقيين، الذين دعوا إلى فتح تحقيق عاجل في القضية، وتقديم الجاني للعدالة، ومحاسبة كل من يتقاعس عن حماية الأرواح والحقوق، محذرين من خطورة استمرار الانفلات الأمني وتفكك المنظومة العدلية، التي تمكّن المجرمين من الإفلات من العقاب.