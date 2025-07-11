شكرا لقرائتكم خبر عن نمر من ورق...تكشير الأنياب واقتراب الحساب...تحالف دولي يلوح في الأفق ضد الحوثيين وإيران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر اللفتنانت كولونيل البريطاني المتقاعد والمحلل الدفاعي ستيوارت كروفورد من التصعيد المتسارع في البحر الأحمر، معتبرًا أن الهجمات الحوثية الأخيرة تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن التجارة الدولية، وتستوجب تحركًا واسعًا لتشكيل تحالف دولي يضم بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية وحتى إسرائيل.

وفي مقال نشرته صحيفة إكسبريس البريطانية، أشار كروفورد إلى أن جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، صعّدت من عملياتها خلال الأسبوعين الماضيين، بإغراق سفينتين قبالة السواحل اليمنية، وقتل عدد من أفراد طاقمهما، واحتجاز آخرين، وهو ما اعتبره دليلًا على عودة التهديدات إلى المنطقة بعد أشهر من التهدئة النسبية.

وذكر أن الجماعة نفذت منذ نوفمبر 2023 أكثر من 100 هجوم على سفن تجارية، تحت ذريعة "دعم غزة"، ما تسبب بتعطيل الملاحة في البحر الأحمر وتحويل شركات كبرى مسارها بعيدًا عن قناة السويس، في ما وصفه بضربة قاسية للاقتصاد العالمي.

وركز كروفورد على حادثة استهداف السفينة إترنيتي سي، التي كانت ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، وأسفر الهجوم عنها عن مقتل أربعة من طاقمها، مؤكدًا أن الحوثيين باتوا يستخدمون الرهائن كأداة ضغط إضافية ضد أي سفينة تربطها صلات مباشرة أو غير مباشرة بإسرائيل.

واتهم الضابط البريطاني إيران بأنها "المصدر الحقيقي للفوضى في الشرق الأوسط"، مستخدمة الحوثيين كواجهة لابتزاز المجتمع الدولي، مشيرًا إلى تقرير لجنة الاستخبارات والأمن البريطانية، التي اعتبرت طهران تهديدًا مستمرًا وغير متوقع للأمن القومي البريطاني.

وفي رسالته لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، دعا كروفورد إلى الكفّ عن سياسة "التفرج"، والتحرك بالتنسيق مع واشنطن والرياض وتل أبيب، لإيصال رسالة واضحة بأن الاعتداءات الحوثية لن تمر دون رد، مشددًا على ضرورة التعامل بصرامة دبلوماسية وأمنية مع إيران أيضًا.

وختم مقاله قائلاً: "لقد أثبتت التجربة أن إيران ليست سوى نمر من ورق. المطلوب الآن أن تُظهر بريطانيا أنيابها مع حلفائها. السؤال الحقيقي هو: هل يمتلك كير ستارمر الإرادة للرد؟ يوم الحساب يقترب".