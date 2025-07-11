شكرا لقرائتكم خبر عن يقيه من الجلطات والذبحة الصدرية...استشاري يكشف عن أهم فحص لمن وصل إلى سن الـ 50 عاماً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف استشاري جراحة أورام الكلى الدكتور يمان التل، عن أهم فحص لمن وصلوا إلى سن الـ 50 عاماً.

وقال الطبيب الأردني في مقطع فيديو على حسابه في تيك توك :"في عمر الـ 50 قد تكون العديد من الأمراض بدأت، وأنت المفروض خلال الـ 10 سنوات اللي قبله فحصت القولون وضغط الدم، والكوليسترول".

وأضاف :"أما الآن من أهم الفحوصات في سن الـ 50 اللي الأطباء ما بيحكوا عنها هي فحص وجود تصلب الشرايين، وهو فحص يسمى بالكالسيوم سكور يقيس الكالسيوم الموجود في شرايين القلب، وكذلك فحص شرايين الرقبة".

وتابع :"هذا الفحص أي شخص في عمر الـ 50، خاصة إذا كان مدخن أو عنده كوليسترول او سكري، يجب أن يجري الفحص حتى لو ما عنده أي أعراض، لأن الفحص راح يعطيك نسبة الخطورة للجلطات والذبحة الصدرية".