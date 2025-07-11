شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هجوم حوثي شرس على قوات الانتقالي جنوبي اليمن واندلاع معارك عنيفة.. ومحاولة فتح محور قتالي جديد "تطورات خطيرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، هجومًا مباغتًا، على مواقع متقدمة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في قطاع الحَرّة شمال غربي منطقة حجر، ضمن محاولات متكررة لاختراق خطوط التماس الأمامية في جبهة الضالع (جنوبي اليمن).

وأفادت مصادر ميدانية، بأن مليشيا الحوثي شنت هجومًا عنيفًا عند حوالي الساعة الحادية عشرة، الليلة الماضية، حيث حاولت عناصر حوثية التسلل عبر سائلة “الجمري” نحو مواقع القوات، تحت غطاء ناري كثيف باستخدام قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة الثقيلة.

وأشارت المصادر إلى اندلاع اشتباكات مباشرة بين الجانبين، أسفرت عن تراجع المهاجمين وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما شهدت جبهة “الثُوخب”، الواقعة في أقصى الشمال الغربي، توسيعًا لنطاق المواجهات، حيث حاولت المليشيات الحوثية فتح محور إضافي للضغط على القوات المرابطة هناك، إلا أنها تمكنت من إخمادها سريعًا، مما أفشل المحاولة الهجومية.

وتشهد جبهة الضالع توترات متقطعة منذ أسابيع، تتراوح بين عمليات قنص وهجمات نارية محدودة، في وقت تلجأ فيه المليشيات الحوثية إلى قصف المناطق السكنية عشوائيًا، في محاولة لتعويض فشلها العسكري ورفع معنويات عناصرها.