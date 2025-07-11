شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : استعدادات لفتح هذا الطريق الرئيسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور إيجابي يُنعش آمال المواطنين، أعلنت السلطة المحلية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، بالتنسيق مع القوات المشتركة، عن موافقتها واستعدادها لفتح طريق حيس – الجراحي – الحديدة – تعز، الذي يُعد شريانًا حيويًا لآلاف المواطنين.



وأكدت الجهات المعنية في حيس إعلانها المتكرر عن الاستعداد لفتح الطريق، بانتظار موافقة الطرف الآخر في مديرية الجراحي، الذي لم يُصدر حتى اللحظة أي إعلان رسمي أو موقف واضح بهذا الشأن.

المواطنون يترقبون بفارغ الصبر انفراجة تُخفف معاناتهم وتعيد فتح هذا الطريق الحيوي المغلق منذ سنوات، على أمل أن تشهد الساعات القادمة تجاوبًا من الجهات الأخرى المعنية، ليكتمل هذا المسار الإنساني الذي طال انتظاره.