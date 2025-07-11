شكرا لقرائتكم خبر عن صادم...الكشف عن الجرائم التي ارتكبها القيادي الحو ثي الكبير محمد الزايدي الذي تم القبض عليه في المهرة ، تعرف عليها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي ياسين العقلاني أنه وبعد استكمال التحقيقات مع القيادي الحوثي محمد الزايدي، من المتوقع أنه سيتم إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مدينة المكلا .
واضاف العقلاني أن الزايدي متورط بعدد من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الدولة والنظام الجمهوري .
وسرد العقلاني عدداً من الجرائم التي ارتكبها الزايدي وهي ، الانضمام إلى جماعة إرهابية ، والاشتراك في الانقلاب على النظام الجمهوري ، ومحاولة مغادرة البلاد بطريقة غير قانونية وبجواز مزوّر ، ومقاومة سلطات الدولة ، وارتكاب جريمة قتل بحق أحد ضباط الجيش .
مشيراً إلى التحقيقات قد تكشف عن مزيد من التفاصيل، من بينها ارتباطه المحتمل بالحرس الثوري الإيراني وشبكات تهريب الأسلحة والمخدرات، ما قد يضيف إلى قائمة التهم ، وأبرزها ، التخابر مع دولة أجنبية معادية ، وتهريب أسلحة ، والاتجار بالمخدرات.
أكد العقلاني بأنه ووفقًا للقانون اليمني، فإن هذه الجرائم تُعد من الجنايات الكبرى التي تصل عقوبتها إلى الإعدام تعزيراً.
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