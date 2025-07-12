الحـوثي يرتكب جريمة جديدة بحق الشهيد حنتوس

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن ارتكاب مليشيا الحوثي جريمة جديدة بحق الشيخ صالح حنتوس

واكدت المصادر ان مليشيا الحوثي اقتحمت منزل الشيخ صالح حنتوس اليوم وقامت بسحب متبقيات الأثاث التي تدل على حجم الدمار واثار القصف الهمجي

موضحاً عن قيام المليشيا بتنظيف المنزل وسطح المنزل من دم الشهيد

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