بتوجيهات طارق صالح القيام بهذا الأمر السار

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عدن - ياسمين التهامي - قامت ‏قوات المقاومة المشتركة بالساحل الغربي

بفتح خط حيس/الجراحي للمرة الثالثة بتوجيهات من العميد طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة

مصادر أوضحت انه ينتظر من مليشيا الحوثي فتح الخط من جانبها للتخفيف من معاناة المسافرين وتنقل أبناء المناطق من المرضى وغيرهم من المسافرين

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