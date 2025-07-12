شكرا لقرائتكم خبر عن هل بدأت أوراق الجماعة تتساقط؟.. الكشف عن انشقاق مسؤول بارز عن الحوثيين ووصوله إلى القاهرة.. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور لافت يُعد ضربة موجعة لمليشيا الحوثي، كشفت مصادر مطلعة عن انشقاق مستشار محافظ عمران المعيّن من قبل الجماعة، عبداللطيف قايد عزان، وفراره من مناطق سيطرتهم إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد ترتيبات سرية استمرت لأسابيع.

ويُعد عزان أحد أبرز الشخصيات في الصف القيادي المحلي للحوثيين في محافظة عمران، وقد شغل منصبًا حساسًا في هيكل السلطة التابعة للجماعة، ما يمنح انشقاقه أهمية خاصة من حيث المعلومات التي يحملها، والتوقيت الذي جاء فيه وسط تصاعد الخلافات داخل صفوف الحوثيين.

وبحسب المصادر، فإن قرار الفرار جاء عقب خلافات حادة مع قيادات حوثية نافذة، وتهديدات مباشرة طالت حياته، في ظل صراعات داخلية تعصف بالمستويات المحلية للجماعة، ومحاولات لتصفية أو تهميش الأصوات غير المنسجمة مع دوائر النفوذ الطائفية والعائلية.

وتوقعت المصادر أن يكشف عزان في الفترة المقبلة معلومات حساسة تتعلق بممارسات الحوثيين في محافظة عمران، تشمل ملفات فساد مالي وإداري، ووقائع مصادرة ممتلكات خاصة، وتصفية معارضين، وهي قضايا قد تُحرج الجماعة أمام الداخل والخارج وتفتح باب المساءلة الشعبية والدولية.

ويأتي هذا الانشقاق في وقت تتصاعد فيه حالات التململ والانشقاق داخل أجهزة الحوثيين، بالتزامن مع ضغوط عسكرية واقتصادية متزايدة، وخسائر ميدانية وسياسية جعلت الجماعة في موقع دفاعي غير مسبوق.

