شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن توجه رسائل صارمة للحوثيين عبر وسطاء دوليين وتحركات مرتقبة بشأن الملف اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر دبلوماسية عن تلقي جماعة الحوثي رسائل حازمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر وسطاء دوليين بينهم الصين وقطر والعراق، تتضمن تحذيرات شديدة اللهجة بضرورة التوقف عن استهداف السفن في البحر الأحمر، مؤكدة أن استمرار هذه العمليات سيعرض الحوثيين لـ”رد قوي” مماثل لما واجهته ميليشيا حزب الله والقوات الإيرانية مؤخرًا.

وبحسب الصحفي بشير الحارثي، الذي نشر هذه المعلومات على حسابه في منصة “إكس” (تويتر)، فإن واشنطن أوضحت للحوثيين أن الالتزام بالتهدئة سيقابله تحريك بعض بنود خارطة الطريق المتعلقة بالملف اليمني، في إطار جهود دبلوماسية لاستئناف مسار التفاوض المتعثر.

وتوقعت المصادر أن تشهد الأسبوع المقبل بدء تحركات واجتماعات مكثفة بين الأطراف الإقليمية والدولية لمناقشة مستقبل الحل السياسي في اليمن، وسط ضغوط متزايدة لضبط الأوضاع في البحر الأحمر وتأمين الملاحة الدولية