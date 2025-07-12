شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للقوات المسلحة الجنوبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن قرب صرف مرتبات القوات المسلحة الجنوبية لشهر يونيو 2025م

موضحاً ان عملية الصرف ستكون بنظام البصمة الإلكترونية التي تمت مؤخرا بهدف تعزيز مبدء الشفافية والنزاهة والدقة



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