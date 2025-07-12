شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للسهر: اكتشف أسرار النوم السريع خلال دقائق فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إذا كنت تعاني من التقلب في السرير ليلاً، وتراقب الساعة وهي تسرق منك ساعات النوم واحدة تلو الأخرى، فأنت لست وحدك. الأرق أصبح رفيقاً مزعجاً لملايين الأشخاص حول العالم، يتسلل إلى لياليهم ويسلبهم الراحة، تاركًا وراءه التعب، ضعف التركيز، وتراجع الإنتاجية في النهار.

لكن الخبر السار؟ يمكنك التغلب عليه بأساليب بسيطة وفعالة، دون الحاجة إلى أدوية أو حلول معقدة.

ابدأ بتهيئة بيئتك: اختر سريرًا ووسادة مريحة، وأطفئ الأضواء القوية، فالعتمة الخفيفة وحدها قادرة على إرسال إشارة واضحة لعقلك بأن وقت الراحة قد حان. حافظ على درجة حرارة معتدلة، وأبعد عنك أي مصدر للضوضاء. حتى جهاز "الضوضاء البيضاء" قد يكون صديقك في هذه المعركة.

وقبل النوم بساعة، افصل نفسك عن الشاشات، وامنح دماغك فرصة للهدوء. قل وداعًا للكافيين مساءً، ومرحبًا بالبابونج أو النعناع الدافئ. جرب التنفس العميق، أو خذ حمامًا دافئًا يرخي عضلاتك ويهيئك للنوم.

وإذا كنت تبحث عن تقنية مجرّبة، فجرب تمرين "4-7-8": تنفس بعمق 4 ثوانٍ، احبس النفس 7 ثوانٍ، ثم ازفر ببطء لمدة 8 ثوانٍ. هذه الطريقة أثبتت فعاليتها في تهدئة الجسم وتسريع الدخول في النوم.

وإن لم تنجح كل هذه الحيل، فدع خيالك يقودك: أغمض عينيك، وتخيل مكانًا هادئًا تحبه، اسمع أصواته، واشتم روائحه... ستجد نفسك تغفو دون أن تشعر.

الراحة الليلية ليست حلماً صعب المنال، بل عادة يمكن بناؤها. فقط التزم بهذه الخطوات، وراقب كيف يتحول نومك من معاناة... إلى نعمة.