شكرا لقرائتكم خبر عن خفقان القلب بعد شرب الشاي...إليك السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشكو بعض الأشخاص من تسارع ضربات القلب عقب تناول كوب من الشاي، رغم كونه من المشروبات الأكثر انتشارًا واستهلاكًا حول العالم، ما يثير تساؤلات حول سبب هذا التأثير.

وبحسب موقع WebMD، أوضح تقرير نشره موقع الكونسلتو أن السبب الرئيسي يعود إلى احتواء الشاي على مادة الكافيين، وهي منبّه طبيعي يعمل على رفع معدل ضربات القلب، سواء تواجد في الشاي أو القهوة أو مشروبات الطاقة أو الشوكولاتة أو حتى الصودا.

وبيّنت إحدى الدراسات أن الكافيين الموجود في هذه المشروبات لا يُسبب عادةً خفقان القلب لدى الأصحاء، إلا أن تأثيره قد يكون مختلفًا لدى من يعانون مشاكل في انتظام ضربات القلب، حيث لا يزال هذا الجانب غير محسوم علميًا.

أسباب أخرى لخفقان القلب

وأشار التقرير إلى أن خفقان القلب قد يكون مرتبطًا أيضًا بمشاعر القلق أو نوبات الذعر، كما يمكن لبعض الأطعمة الحارة أو المشروبات الكحولية أن تحفّز هذا العرض. حتى طريقة النوم قد يكون لها دور؛ إذ قد يؤدي الاستلقاء، خاصة على جانب الجسم، إلى زيادة الضغط الداخلي، ما قد يُسبب تسارع ضربات القلب.

خفقان القلب أثناء الحمل

وتُعد زيادة معدل ضربات القلب من الأمور الشائعة لدى النساء الحوامل بسبب ارتفاع كمية الدم المتدفقة لدعم الجنين، وغالبًا ما يكون هذا الخفقان غير مقلق، لكن من الأفضل استشارة الطبيب المختص لوصف علاج آمن عند الضرورة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

ينصح الخبراء بضرورة مراجعة الطبيب في حال استمرار خفقان القلب لفترات طويلة أو تكراره بشكل يومي، رغم أن معظم الحالات تكون مؤقتة وغير خطيرة.