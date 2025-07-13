شكرا لقرائتكم خبر عن هشام شرف لا يزال خلف القضبان: نفي رسمي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فت مصادر حكومية وأمنية صحة المزاعم التي روج لها نشطاء بالإفراج عن هشام شرف وزير الخارجية السابق بحكومة المليشيا الحوثية الانقلابية

وقالت المصادر بان شرف لا يزال محتجزاً لدى قوات مكافحة الإرهاب ومحاط بحراسة أمنية مشددة على مدار الساعة، منذ ضبطه في مطار عدن الأربعاء الماضي.

الصحفي فارس الحميري ، كشف نقلاً عن مصادر خاصة تفاصيل ضبط شرف في مطار عدن ، باتجاه جيبوتي (ترانزيت)، في رحلة كان يخطط من خلالها الوصول إلى العاصمة الأردنية عمّان لمواصلة العلاج، حيث يتابع أحد المستشفيات هناك بشكل دوري ، وكانت آخر زيارة له للعلاج في عمّان كانت مطلع مارس الماضي.

المصادر أوضحت بأن شرف حصل على أذن مغادرة صنعاء الى عدن من مكتب زعيم مليشيا الحوثي ومن الأمن ، كحال كل المسؤولين والقيادات في مناطق سيطرة المليشيا.

مضيفة بأن الإجراءات في مطار عدن كانت تسير كما هو مخطط لها، وعند إحدى بوابات المغادرة تم إيقافه لأن جوازه الدبلوماسي صادر من صنعاء، حدثت إشكالية وتم إيقافه ونقله خارج المطار.

و خلال الأيام الماضية من الاحتجاز وحتى اليوم – وفق المصادر لم يتلقى شرف أي اتصال أو متابعة من قبل الحوثيين، وذلك بسبب أن “الحوثيون في العادة يتابعوا على الأشخاص بناء على معايير القبيلة والانتماء المناطقي، فـ هشام تكنوقراط”، لذلك لم يسأل عنه أحد ، وفق المصادر.

لافتة الى أنه تم السماح لهشام شرف بالتواصل مع أسرته

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