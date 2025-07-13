شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على فتاة تستدرج الرجال وتبيع خصياتهم بمبالغ مالية باهضة.. تنبيه هام لليمنيين .. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت السلطات المصرية القبض على فتاة تورطت في نشاط إجرامي بالغ الخطورة، تمثل في استدراج الرجال إلى شقتها بهدف انتزاع خصياتهم وبيعها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمة كانت تبيع كل خصية مقابل مبلغ يصل إلى 50 ألف دولار أمريكي، في جريمة هزت المجتمع وأثارت موجة من القلق والتحذيرات.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين، خاصة المغتربين، إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع الغرباء أو الانسياق خلف أي عروض مشبوهة قد تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر.

ولا تزال القضية قيد التحقيق، فيما أكدت الأجهزة المختصة استمرار جهودها لملاحقة أي أنشطة مشابهة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.