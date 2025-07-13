شكرا لقرائتكم خبر عن تأشيرة عمل مجانية تدخل التنفيذ...اشتغل في السعودية بلا ريال واحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الحكومة السعودية عن إطلاق تأشيرة العمل المؤقت للأجانب، في إطار الجهود المبذولة لتنظيم سوق العمل وزيادة جاذبيته، دون أن يترتب على ذلك تعقيدات إدارية أو التزامات طويلة الأجل وهذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي انعكاس لرؤية أوسع تتبناها المملكة، تهدف إلى تعزيز المرونة، والكفاءة، والانفتاح المدروس على الكفاءات الأجنبية دون المساس بأولويات التوطين أو الإضرار بالتركيبة الوظيفية ذنغذط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما المقصود بتأشيرة العمل المؤقت؟

تأشيرة العمل المؤقت هي وثيقة إلكترونية نظامية تصدر عن طريق منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتُمنح للأفراد غير السعوديين لتمكينهم من ممارسة عمل داخل المملكة لفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، دون الحاجة إلى إصدار إقامة نظامية أو رخصة عمل طويلة الأجل.

بعكس التأشيرات التقليدية فإن هذه التأشيرة لا ترتبط بجهة عمل بعينها، كما لا تستلزم إجراءات طويلة أو موافقات متعددة بل هي مصممة لتلبية احتياج سريع ومؤقت، سواء للقطاع الخاص أو حتى الجهات المرتبطة بالمشاريع المؤقتة والمواسم.

لماذا تم استحداث هذه التأشيرة؟

وجود حاجة فعلية على أرض الواقع هو ما دفع الجهات المختصة لإطلاق هذا النوع من التأشيرات وهناك مهن موسمية، وهناك مشاريع مؤقتة تحتاج لأعداد كبيرة من العمال لفترة محدودة، وهناك من يأتي لتدريب عملي أو استشارة فنية. فهل من المنطقي أن يخضع كل هؤلاء لنفس شروط العمل الدائم والتوظيف طويل الأمد؟ بالطبع لا.

من هنا ظهرت فكرة تأشيرة مرنة قصيرة الأجل تضمن للدولة السيطرة، وتضمن لصاحب العمل الإنجاز، وتضمن للعامل الأجنبي دخول المملكة والعمل بطريقة مشروعة دون أي التزام طويل الأمد.

أبرز مزايا تأشيرة العمل المؤقت

تأشيرة العمل المؤقت جاءت بحزمة من المزايا التي يصعب تجاهلها، وتتمثل في الآتي:

سهولة الحصول عليها إلكترونيًا: لا حاجة لمراجعة السفارات أو تقديم ملفات ورقية، فكل شيء يتم عبر منصة قوى.

السرعة في الإصدار: التأشيرة تُصدر خلال 10 دقائق فقط عند اكتمال المتطلبات وسداد الرسوم.

لا تتطلب إقامة أو رخصة عمل: وهي نقطة جوهرية، لأنها تختصر سلسلة طويلة من الإجراءات.

المرونة في العمل داخل المملكة: يمكن لحامل التأشيرة العمل في أي منطقة أو منشأة وفقًا للاتفاق، دون تقييده بموقع واحد.

قابلة للتجديد لمرة واحدة: بمدة إضافية لا تتجاوز 3 أشهر، ليصبح المجموع الأقصى 9 أشهر في حال التمديد.

لا ترتبط مباشرة بنظام حماية الأجور أو التأمينات: كونها مؤقتة ولا تستوجب عقد توظيف طويل.

آلية الحصول على التأشيرة

وزارة الموارد البشرية جعلت الأمر في غاية السهولة، ويكفي اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول في منصة قوى.

التحقق من هوية المستخدم سواء كان فردًا أو منشأة.

رفع المستندات الأساسية مثل جواز السفر والصور.

سداد الرسوم المفروضة حسب عدد التأشيرات المطلوبة.

الحصول على التأشيرة فورًا إلكترونيًا.

الفئات المستفيدة من التأشيرة

ما يميز هذه التأشيرة أنها ليست محصورة على فئة واحدة فقط، بل تشمل طيفًا واسعًا من الفئات، منها:

العمال الموسميون في قطاعات الزراعة، الإنشاءات، المناسبات، والمواسم السياحية.

المتدربون أو الزوار الفنيون الذين يحتاجون لفترة قصيرة للعمل التجريبي أو الفني داخل منشأة سعودية.

المستشارون أو المستقلون الذين يؤدون خدمات مؤقتة لفترة قصيرة دون علاقة توظيف مستمرة.

العقود المؤقتة الخاصة بالمشاريع الحكومية أو الإنشائية.

ضوابط وإيضاحات هامة

رغم المزايا الكبيرة وضعت الجهات المختصة بعض الحدود والتنبيهات، ومن أبرزها:

مدة التأشيرة لا تتجاوز 6 أشهر فقط، ويمكن تمديدها لمرة واحدة بحد أقصى 3 أشهر.

لا يمكن تحويلها إلى إقامة دائمة، وهذا ما أكدت عليه إدارة الجوازات السعودية صراحة.

لا تمنح لصاحبها حقوق المقيم الدائم، مثل العلاج المجاني أو تسجيل المركبات.

لا تتيح له جلب أسرته أو إصدار تأشيرة زيارة.

كم تستغرق مدة استخراج التأشيرة من خارج المملكة؟

بالنسبة للأشخاص خارج المملكة، واستُدعي إصدار التأشيرة عبر السفارات، فإن المدة تتراوح من 10 إلى 15 يوم عمل كحد أقصى، بشرط أن تكون جميع المستندات مستوفاة، ولا توجد ملاحظات أمنية أو تنظيمية على مقدم الطلب.

وتظل المنصة الإلكترونية قوى هي المرجع الأول والأهم في تقديم الطلبات ومتابعة حالتها خطوة بخطوة.