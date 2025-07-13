شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرًا… وزارة التربية والتعليم تحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة بعد طول انتظار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ام | مصدر تربوي : اعلان نتائج الثانوية العامة خلال 48 الساعات المقبلة. عدن - ياسمين التهامي - �ام | مصدر تربوي : اعلان نتائج الثانوية العامة خلال 48 الساعات المقبلة.

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