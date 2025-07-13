شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة شاذة تسبب في ‘‘فقدان عذرية’’ طفلة في عمران "جريمة غير مسبوقة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفضت إدارة أمن عمران، مركز المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، استدعاء وضبط متهمة باعتداء جنسي قاسٍ بحق طفلة أدت إلى فض بكارتها، وفقدان عذريتها.

ونقلت "وكالة خبر" عن مصادر محلية قولها، إن خال الطفلة تقدم، قبل أيام، بشكوى إلى ادارة أمن مدينة عمران، أفاد خلالها بتعرض شقيقتة للضرب المبرح من قبل شقيقات زوجها، بالإضافة إلى تعرض ابنة شقيقتة البالغة من العمر اربع سنوات لفض البكارة بواسطة الإصبع من قبل إحدى شقيقات الزوج، وهو ما اكده التقرير الطبي الصادر من مستشفى عمران.

وأفاد خال الطفلة بأن "شقيقة الزوج (المتهمة بالجريمة) من ذوي السوابق وتعاني من شذوذ جنسي".

وأضافت المصادر أن مدير الأمن التابع للمليشيات الحوثية اكتفى باحتجاز شقيق المرأة الجانية وخال الطفلة المجني عليها في سجن الإدارة في الوقت الذي لم يقم باستدعاء الجانية والتحقيق معها بشأن التهمة المنسوية إليها.

وناشد خال الطفلة، المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ووسائل الاعلام، الوقوف إلى جانبهم والانتصار للطفلة بأخذ حقها من الجانية ومحاسبة الأجهزة الأمنية الخاضعة للحوثيين، نتيجة تسترها على الجريمة، وفق المصادر.

وحذرت مصادر محلية، من خطورة التستر على المتهمة، من قبل المليشيات الحوثية، ما يجعل أطفالًا آخرين، ضحايا لشذوذها.