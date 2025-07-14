شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تأهب في صنعاء من قبل جهاز الأمن والمخابرت "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة "الأمناء" عن مصادر وصفتها بالخاصة عن حالة من التأهب والاستنفار الأمني غير المعلن تعيشها العاصمة اليمنية صنعاء منذ أيام، تقودها أجهزة الأمن والمخابرات التابعة لجماعة الحوثي، وسط تكتم شديد على تفاصيل التحركات الجارية.



ووفقًا للمصادر، فإن هذا التصعيد الأمني يأتي على خلفية أنباء عن توقيف وزير الخارجية السابق في حكومة الحوثيين، هشام شرف الدين، في مطار عدن، دون أن تصدر الجماعة أي تعليق رسمي حتى اللحظة.

وأضافت المصادر أن الأيام الماضية شهدت حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من القيادات البارزة في صنعاء، من بينهم نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة الحوثيين، جلال الرويشان، إلى جانب شخصيات عسكرية رفيعة. وتتهمهم سلطات الحوثي بمحاولة الفرار وتقديم معلومات حساسة إلى جهات تصفها بـ"المعادية".

كما أفادت ذات المصادر أن عمليات دهم ليلية تجري في مناطق متفرقة من صنعاء، دون إعلان رسمي، وسط تصاعد المخاوف لدى قيادة الجماعة من احتمال استهدافها من قبل إسرائيل، في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.