شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...إحراق سيارة إعلامي تابع للانتقالي أمام منزله في عدن "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مسلحون مجهولون، فجر اليوم الأحد، على إحراق سيارة إعلامي عسكري تابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين، أقدموا على إحراق سيارة الصحفي عادل سالم الحنشي، مدير إعلام اللواء الثالث دعم وإسناد التابع لقوات المجلس الانتقالي، وذلك أمام منزله الكائن في حي العريش مديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضحت المصادر أن الجناة ألقوا عبوة مليئة بمادة بترولية على السيارة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها على الفور، قبل أن يفروا من المكان.

ولم يصدر أي توضيح من الجهات الأمنية التابعة للانتقالي الجنوبي، أي توضيح بشأن الواقعة، حتى الآن.