شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حلف قبائل حضرموت يهدد أبناء محافظة عدن "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �صدر حلف قبائل حضرموت، اليوم الأحد، بيانًا رسميًا حذر فيه من استمرار عمليات الفساد وتهريب نفط الضبة، مهددًا بقطع إمدادات النفط الخام إلى عدن في حال استمرار هذه الممارسات، التي وصفها الحلف بأنها تهدد ثروات المحافظة واستقرارها.

وأشار البيان إلى تفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة انهيار العملة، وتردي الخدمات، وانتشار الفساد، محملاً القيادة العليا مسؤولية الفشل في إدارة البلاد، مما ينذر بكارثة شاملة.

وأكد الحلف أن هذه الأزمات تأتي في ظل محاولات حكومية لاستمرار الاستيلاء على ثروات حضرموت، وخاصة من خلال تهريب نفط الضبة.

وأوضح الحلف أنه سبق واتخذ مواقف واضحة من خلال مشروع الحكم الذاتي لحضرموت، بهدف حماية المحافظة وثرواتها، مشددًا على أن أي أوامر أو قرارات تستهدف تهريب النفط لن تُنفذ، وستُرد إلى مصدرها.

وأضاف البيان: "في حال أصرّت السلطات على نهجها، فإن ذلك سيكلفها توقف إمدادات النفط الخام التي يقدمها شعب حضرموت لأهالي عدن لتشغيل محطات الكهرباء".

وجدد حلف قبائل حضرموت التزامه بالدفاع عن حقوق المحافظة وثرواتها، مؤكدًا أنه لن يتهاون في حماية استقرارها وأمنها مهما كانت التكاليف.



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