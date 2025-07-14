شكرا لقرائتكم خبر عن حديث جديد عن سقوط صنعاء بيد جماعة الحـ.وثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الخبير العسكري محمد عبدالله الكميم عن سقوط صنعاء بيد جماعة الحوثي وقال الكميم في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏ما سقطت صنعاء المحتلة بيد الميليشيات الحوثية إلا حين فُرّط بدماء الشهداء في كل المراحل السابقة.

وتابع بالقول: اليوم نقولها بوضوح:

التفريط بدم زايد = التفريط بما تبقى من الجمهورية



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