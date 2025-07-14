شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عمليات بيع الذهب في عدن والكشف عن سبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر عن قيام عدد من الاسر خلال الايام الماضية ببيع ذهبها في عدن

وبحسب مصادر فان الاسر تبيع ذهبها لشراء طاقة شمسية بعد تدهور الكهرباء

واشارت الى ان محلات الذهب تشهد هذه الايام عملية شراء ضعيفة جدا وسط ارتفاع عمليات البيع من قبل الاهالي



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