شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صادمة...هشام شرف ليس محتجزاً ومستضاف في مكان راقٍ ويعامل بأخلاق عالية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال السفير اليمني السابق لدى لبنان، فيصل أبو راس، إنه التقى وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف، خلال زيارة أجراها له اليوم في عدن، مشيراً إلى أن شرف لا يُحتجز، بل يُعامل باحترام ويقيم في مكان راقٍ.

وأضاف أبو راس، في حسابه على منصة "إكس" نقلًا عن مصدر موثوق: "زرت الأستاذ هشام شرف في عدن اليوم. هو مستضاف حسب ما قال لي، وليس محتجزاً، ويُعامل بقمة الأخلاق والكرم، ومستضاف في مكان راقٍ".



واحتجز الوزير هشام شرف الاربعاء الماضي، بعد وصوله إلى العاصمة المؤقتة عدن، أثناء محاولته مغادرة مطار عدن باتجاه جيبوتي (ترانزيت)، في رحلة كان يخطط من خلالها الوصول إلى العاصمة الأردنية عمّان لمواصلة العلاج، حيث يتابع أحد المستشفيات هناك بشكل دوري.. آخر زيارة له للعلاج في عمّان كانت مطلع مارس الماضي.

وقالت مصادر إعلامية إن "كل الإجراءات في مطار عدن كانت تسير كما هو مخطط لها، وعند إحدى بوابات المغادرة تم إيقافه لأن جوازه الدبلوماسي صادر من صنعاء.. حدثت إشكالية وتم إيقافه ونقله خارج المطار".

وأوضحت المصادر أنه "تم السماح لـ هشام شرف بالتواصل مع أسرته، كما سمح له بالرد على اتصالات خارجية عدة منها اتصالات من سفارات أجنبية معتمدة لدى اليمن".

ويُعد هشام شرف واحداً من أبرز الشخصيات السياسية والدبلوماسية في حكومة صنعاء خلال سنوات الحرب، وتولى سابقاً مناصب وزارية عدة في حكومات ما قبل الحرب، منها وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والخدمة المدنية، والإدارة المحلية.